La dupla televisiva no existió durante aproximadamente una semana, en cambio, la cubana Clarissa Molina acompañó a Estefan. La revista People explicó las razones detrás de su vacío en la TV, después de que el propio conductor aclarara la situación a su público.

La presentadora brasileña Elaine Santos murió fulminantemente mientras estaba embarazada

"Me siento mal. Tengo escalofríos, me tiembla el cuerpo por dentro y tengo la garganta mala, por eso es que no puedo hablar muy bien. Me empezó ayer en la mañana. No es covid porque me he hecho tres pruebas y no me ha dado covid todavía. No sé lo que es. Pero ahora tengo como voz de locutor de radio", dijo.