¿Qué pasó con cada personaje de Compañía 593 al final de la primera temporada?

Hace dos meses, Compañía 593 llegó a su fin y dejó a los televidentes con muchas dudas. El miércoles 22 de marzo se estrena la segunda temporada de la producción original de Ecuavisa, por ese motivo te recordaremos todo lo que sucedió con los personajes que te hicieron reír, llorar y te dejaron en suspenso muchas veces en el último trimestre del 2022. Nacho: Cuando finalmente había recuperado a Valentina luego del gran problema que tuvieron por haberle ocultado que fue partícipe del robo en la mansión de su familia, todo parecía estar viento en popa, pero la gran revelación de Fito cambiará su vida por completo, porque ahora que sabe que es un Peláez, deberá aprender lo que conlleva ese apellido, así como dejar en el olvido a Valentina para siempre. Valentina: Su papá dio una noticia que no solo cambiará la vida de Nacho, su gran amor, sino también la de ella. ¿Qué tan complicado sería enterarte que tu novio, el chico con el que estás totalmente enamorada, es en realidad tu medio hermano? Ese duro golpe recibió la protagonista de esta historia y todavía no logra comprender por completo esa noticia. LEA Yuribeth Cornejo y Armando Paredes captados en el concierto de Romeo Santos Fito: Luego de varios meses de sospechas, finalmente decidió someterse a una prueba de ADN para saber si la noche en la que abusó de Inés fue concebido Nacho, el chico al que tanto rechaza y no acepta que sea el enamorado de su querida hija. Al obtener los resultados y después del estado de shock en el que estuvo, decidió decirle a Nacho y Valentina la verdad. Inés: Se suponía que iba a experimentar el día más feliz de su vida, abrió su corazón hacia Benemérito y al fin, delante de todos sus seres queridos, iban a dar el 'Sí, acepto', pero la exesposa del encargado de la Compañía 593 llegó a interrumpir esa unión. Por si fuera poco, Fito anunció que Nacho es su hijo. Este último se notaba bastante molesto porque es una información sumamente relevante e Inés tuvo que haberlo hablado al respecto desde que conoció a Valentina para evitar que sean pareja. Bernard: Es el único que sale ganando en esta situación. El abogado quería recuperar a Valentina e impedir que siga saliendo con Nacho y al saber que son hermanos, más que gustoso acompañó a Fito para anunciar ese dato que le permitirá obtener las dos cosas que más deseaba.

Fiorella: Finalmente se olvidó de Fito y encontró el amor en León, pero consiguió sacarle el carro que tanto le había pedido a su expareja, sin saber que al aceptar comprarle el vehículo, estaba planeando deshacerse de ella con el mismo. Paula: No pudo más con la presión y le reveló a Valentina que se había enamorado de Bernard y la relación que mantuvieron durante varios meses. Le contó todo y estuvo a punto de perder a su mejor amiga, pero Vale decidió dejar todo eso atrás, disculparla porque igual ella ya no sentía nada por su ex y comprendió que uno no elige de quién enamorarse.

Emilia: Emilia en lo tranquila que es, llegó a su límite y no aceptará más desaires de Fito. No solo se dio cuenta que no la quiere, que no desea tener hijos con ella, sino que también descubrió con quién la engaña. Continúa siendo cercana a Jesús y cada vez más, pero a pesar de los comentarios de su chofer, no se ha dado cuenta que él sí la quiere como algo más que su patrona.

Jesús: ​​​​​​Fito le hizo una propuesta aunque no quisiera rechazar, sabe que no sería lo correcto aceptarla. Ser el 'marido de alquiler' de Emilia suena tentador, pero Jesús de verdad la estima, piensa en su bienestar y haría todo lo que esté a su alcance para sacarle una sonrisa. Ahora que Emilia no quiere saber nada sobre Fito, ¿se fijará en Jesús como algo más que su empleado?. LEA ¡Il Volo llega a Ecuador! Con Ecuavisa podrás conocerlos y estar en la primera fila de su concierto

Zaida: Se quedó sin trabajo, la estafaron y se le llevaron su liquidación, además, al conseguir un nuevo empleo se dio cuenta que su jefe tenía otras intenciones con ella. Al parecer el destino no está de su lado y tendrá que ingeniárselas para poder seguir siendo el sustento de su familia.

Kike: Rapidini no le da tantos ingresinis, así que Kike apoya a Zaida con los quehaceres del hogar y cuidando a Enriquito. Él nunca se dejará vencer, su amor por su familia es demasiado grande y está seguro que en algún momento tendrá una gran oportunidad. Charito: Su sueño de ser presentadora de TV no ha muerto, en realidad, está más vivo que nunca. Luego de chantajear a Fito, consiguió audicionar y su programa con Zaida fue todo un éxito, pero ella desea ser la única estrella, conseguir fama y fortuna, aunque no vaya ha dejar de trabajar todavía para la familia Peláez.

Benemérito: Deberá dejar bien claro a quién le pertenece su corazón. Su exesposa afirma ser la actual todavía y eso impidió que dé el paso más importante en su relación con Inesita. Ahora ella no desea saber nada sobre quien hubiera sido su esposo por la vergüenza que le hizo pasar delante de todos sus seres queridos y conocidos, además de jugar con sus sentimientos.

Silvano: El bombero que traicionó a Benemérito con Fito, se convirtió en el aliado y mano derecha del padre de Valentina para eliminar a Nacho al mismo tiempo que conseguían sacar a Benemérito de la compañía de bomberos, quedando Silvano al mando, pero el plan de Fito terminará al descubrir que Nacho es su hijo, ¿eso dónde dejará a Silvano?.

Margarita: La otra afortunada de la triste noticia que dio Fito. Aunque todavía no se entera de la relación familiar que mantienen Valentina y Nacho, cuando sepa, seguirá intentando hasta conquistar al chico de sus sueños y no permitirá que nadie se interponga en su camino. Mohamed: Aunque pudo tener una relación con Margarita, en especial luego del beso que se dieron, no consigue olvidar a Valentina, aunque ella le dejó totalmente claro que solo lo ve como un amigo. Deberá darse una oportunidad en el amor, pero con alguien nuevo, porque sí es un buen chico y merece ser feliz.