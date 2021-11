Octavio Ocaña: qué dice el primer peritaje sobre la violenta muerte del actor mexicano

El caso ha generado cuestionamientos a las autoridades, pues muchos en México consideran que el actor, famoso por su papel en la serie televisiva "Vecinos", no fue auxiliado por la policía cuando quedó herido tras chocar su vehículo.

1. Las primeras noticias

Eso generó fuertes cuestionamientos sobre el actuar de las autoridades que, para muchos, no fue la adecuada para auxiliar a una persona herida.

2. Las primeras respuestas oficiales

"Sin embargo, el conductor no detuvo la marcha y aceleró para evitar ser detenido, lo que inició una persecución", señaló la Fiscalía, citando el testimonio de los dos acompañantes del actor detenidos.

Al complementar esa información, la policía de Cuautitlán Izcalli informó que Pérez Ocaña no falleció en el lugar del choque, como se presumía en un principio.

3. Los peritajes de la FGJ

4. Respuestas a algunas dudas

Sin embargo, no se dice nada de por qué los policías que rodean e inspeccionan el vehículo aparentemente no auxilian al joven herido. Las autoridades de Cuautitlán Izcalli se limitaron a informar que llamaron a rescatistas.

"No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado", dijo Octavio Pérez.