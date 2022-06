Netflix dejará de transmitir "Yo soy Betty, la fea"

La existosa telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea" dejará de transmitirse por Netflix a partir del 10 de julio debido a que estaría por vencer la lincencia que tiene la plataforma digital para difundir la producción.

La noticia ha sorprendido a los fanáticos del programa que, pese a haber sido realizado en 1999, ha ocupado casi de manera ininterrumpida el top 10 de las producciones más vistas en Netflix.

La compañía de streaming incluyó en su catálogo a "Yo soy Betty, la fea" en 2019. La decisión provocó un nuevo impulso en el ya exitosísimo camino recorrido por la telenovela.

Así lo reconoció hace poco Lorna Cepeda, quien interpretó a Patricia Fernández y hace menos de un mes estuvo en Ecuador para presentar su obra "Naturalmente rubia".

"De repente empiezan a poner Betty en las plataformas, y esto ha sido algo inimaginable. Ni me imaginé el éxito que iba a tener en esa época, ni mucho menos ahora, 23 años después, cuando (por Patricia) se me acercan niños de 11 o 14 años y de todas las generaciones. Me parece una bendición. Es una cosa muy loca", admitió en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

"Yo soy Betty, la fea" obtuvo en 2010 el récord Guinness como la telenovela más exitosa de todos los tiempos, uno de los tantos logros conseguidos, en parte, gracias a sus personajes.

Miles de fanáticos han pedido en redes sociales que Netflix no deje de transmitir la telenovela, no obstante, la empresa no ha informado sobre mayores detalles con respecto a su decisión.

