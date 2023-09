Cabe recordar que el conocido rostro argentino sufrió una intoxicación por metacrilato -también conocido como PMMA- , tras su uso en una cirugía de glúteos. Este elemento es considerado un tipo de plástico de relleno que se utiliza en procesos estéticos en el rostro, mas no en la parte del cuerpo donde la famosa se operó, o los pechos.

"En 2010, confié en la palabra de un profesional y me sometí a una cirugía estética que parecía sencilla y pequeña. En 2011, me realicé exámenes de rutina en una clínica y me diagnosticaron hipercalcemia. Comencé a investigar y descubrí que había casos similares de chicas que habían utilizado metacrilato en sus cirugías", declaró Silvina en una entrevista de aproximadamente 9 años atrás.

La salud de la modelo argentina Silvina Luna se complica a causa del Síndrome de Asia, ¿de qué se trata?

En la actualidad, seguidores de la modelo piden que se haga justicia tras su muerte, en Instagram se leen comentarios como: "Te vamos a recordar siempre, Silvina", "Que en paz descanses", "A no bajar los brazos, reina", "JUSTICIA", entre otros.