Kim Kardashian se convirtió, con el paso del tiempo, en una figura controversial en el mundo del entretenimiento. Pese a que sus detractores afirman que no tiene ningún talento , la estadounidense ha demostrado todo lo contrario: tiene el talento de hacerse notar, y de ganar millones de dólares con ello . Empezó como una figura de TV y en la actualidad es una gran empresaria y futura abogada.

Esta vez, Kim volvió a la boca de todos debido a la publicación de una fotografía donde, presuntamente, existe actividad paranormal. La famosa deja el maquillaje a un lado y se muestra 100% al natural tomándose una foto en un espejo de su hogar, aunque en el fondo no está completamente sola, parece tener un acompañante que los usuarios en redes no pasaron por alto. ¿Intencional o no?, continúan averiguándolo.

“Así que... Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora revisando mi teléfono y me estoy volviendo loca notando una mujer en la ventana”, escribió Kim en el pie de foto. Los comentarios en la publicación se centran en teorías y posibles explicaciones: "Se deformó por el ángulo de la foto", decían algunos, mientras que otros afirmaron: "Me dieron escalofríos".