Mes y medio más tarde finalmente se conocen las condiciones en las que la también actriz murió, según lo publicado por TMZ y dicho por fuentes policiales, su vida se apagó debido a una sobredosis accidental de fentanilo y cocaína, añadiéndose así a la lista de víctimas que la epidemia de las drogas está afectando a Estados Unidos.

Una reconocida actriz de cine para adultos se suicidó en Estados Unidos

Desde el principio se descartó alguna muestra de violencia detrás del deceso, agentes policiales no relacionaron su muerte a ningún delito en específico.

Masuimi no solo fue conocida en su perfil como modelo para contenido erótico, también llevó a cabo algunos cameos en proyectos cinematográficos, como xXx: State of the Union, que tiene a rostros como Samuel L. Jackson y Ice Cube, así también como la película independiente de terror, Protege Moi.