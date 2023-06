Mario Cimarro confirma la tercera temporada de Pasión de Gavilanes en exclusiva para En Contacto

El actor cubano comentó que en la segunda temporada su personaje, Juan Reyes, no es el protagonista, porque la atención está enfocada en la nueva generación de Reyes Elizondo , pero seguirá siendo un pilar fundamental para la familia que ha formado con el amor de su vida, Norma Elizondo .

A sus 52 años, Cimarro comentó cuál es su secreto para conservar ese físico con el que enamoró a la población femenina de muchos países a inicios de la década de los 2000. Además de la increíble genética, cuando se enteró que se realizaría la nueva temporada, entrenó con un coach personal acompañando a su dieta especial porque considera que la audiencia se merece lo mejor. "Todos los días me paraba a las 4 de la mañana, me ejercitaba por una hora, luego desayunaba, luego estudiaba y a las 6 de la mañana estaba en el set".

Durante una de sus tantas anécdotas, Mario sin querer mencionó algo de lo que 'tal vez no deba hablar', pero terminó confirmando la tercera temporada de Pasión de Gavilanes.

"Estoy leyendo un libreto espectacular, impresionante, es una temporada tres (...) La cámara abre con los pies del caballo de Juan y se va abriendo y se va abriendo, y ve a la mujer [Norma] con Adán en el horizonte y Juan saca la pistola y dice 'No... esto no, me voy a Ecuador, ahí voy a encontrar la felicidad' y sale cabalgando hacia Ecuador".

Cimarro admitió sentir mucha felicidad durante la entrevista porque el público ecuatoriano lo ha apoyado en todos los años de su carrera, a quien invitó a no perderse ningún capítulo de la sensacional producción colombiana que se estrena esta noche.