La muerte de Angus Cloud conmocionó al mundo del entretenimiento el pasado 1 de agosto. Su deceso generó una ola de reacciones no solo entre sus allegados de la serie Euphoria , sino entre los miles de seguidores que lloraron la noticia.

Tras una semana de lo ocurrido y múltiples especulaciones, Lisa Cloud, acudió a sus redes social para revelar el verdadero motivo de la muerte de su hijo , confirmando que la causa no fue un suicido.

"No sé si lo que pudo haber introducido en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en un proyecto de arte, se durmió y no se volvió a despertar. Es posible que descubramos que tuvo una sobredosis accidental y trágica, pero está muy claro que no tenía la intención de marcharse de este mundo"

El actor Angus Cloud terminó de rodar una película antes de su muerte