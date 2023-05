Los MTV Movie & TV Awards son otros afectados de la huelga de guionistas de Hollywood que inició hace unos días. El jueves 4 de mayo se dio a conocer la noticia que la actriz y presentadora Drew Barrymore, quien fue anunciada con bombos y platillos como la anfitriona de la ceremonia de este año, decidió dar un paso al costado y no ser parte de la premiación en solidaridad con el Sindicato de Escritores de Hollywood.

"He escuchado a los guionistas, y para poder respetarlos de verdad, voy a salirme de presentar los MTV Awards, en solidaridad con la huelga", explicó la actriz.

Drew Barrymore se retiró como presentadora de los premios ( )

Se desconoce quién será la estrella que la reemplace y se prepare para el evento con poca antelación, por este motivo, se realizó un gran cambio en el evento: ya no se llevarán a cabo en vivo, sino que pasarán a ser una ceremonia pregrabada que se transmitirá el domingo. Los MTV Movie & TV Awards son una de las premiaciones más divertidas del mundo del espectáculo, con varios momentos que han pasado a la historia del evento. Este año la competencia está muy reñida en alguna de las categorías. La huelga de guionistas que paraliza Hollywood y que puede retrasar el estreno de tu serie o programa favoritos

Nominados a los MTV Movie & TV Awards 2023

Mejor película Avatar: The Way of Water Black Panther: Wakanda Forever Elvis Nope Scream VI Smile Top Gun: Maverick Mejor pelea Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) – Bullet Train Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface – Scream VI Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) – Stranger Things Keanu Reeves (John Wick) – John Wick 4 Escape from Narkina 5 – Andor Mejor serie de televisión Stranger Things The Last of Us The White Lotus Wednesday Wolf Pack Yellowstone Yellowjackets Mejor actuación en una película Austin Butler — Elvis Florence Pugh — Don’t Worry Darling KeKe Palmer — Nope Michael B. Jordan — Creed III Tom Cruise — Top Gun: Maverick

Tom Cruise en Top Gun: Maverick ( )

Mejor actuación en una serie de televisión Aubrey Plaza — The White Lotus Christina Ricci — Yellowjackets Jenna Ortega — Wednesday Riley Keough — Daisy Jones & The Six Sadie Sink — Stranger Things Selena Gomez — Only Murders in the Building Mejor héroe Diego Luna — Andor Jenna Ortega — Wednesday Paul Rudd — Ant-Man & The Wasp: Quantumania Pedro Pascal — The Last Of Us Tom Cruise — Top Gun: Maverick

Mejor villano Elizabeth Olsen — Doctor Strange in the Multiverse of Madness Harry Styles – Don’t Worry Darling Jamie Campbell Bower — Stranger Things M3GAN – M3GAN The Bear — Cocaine Bear

Harry Styles como Jack Chambers ( )

Mejor actuación de comedia Adam Sandler – Murder Mystery 2 Dylan O’Brien – Not Okay Jennifer Coolidge – Shotgun Wedding KeKe Palmer – Nope Quinta Brunson – Abbott Elementary

Actuación más aterradora Jennifer Coolidge – The White Lotus Jesse Tyler Ferguson – Cocaine Bear Justin Long – Barbarian Rachel Sennott – Bodies Bodies Bodies Sosie Bacon – Smile Mejor dúo

Camila Mendes + Maya Hawke – Do Revenge Jenna Ortega + Thing – Wednesday Pedro Pascal + Bella Ramsey – The Last Of Us Simona Tabasco + Beatrice Grannò – The White Lotus Tom Cruise + Miles Teller – Top Gun: Maverick Mejor elenco Ant-Man & The Wasp: Quantumania Black Panther: Wakanda Forever Outer Banks Stranger Things Teen Wolf: The Movie Mejor canción

Demi Lovato – Still Alive (Scream VI) Doja Cat – Vegas (Elvis) Lady Gaga – Hold My Hand (“Top Gun: Maverick”) OneRepublic – I Ain’t Worried (“Top Gun: Maverick”) Rihanna – Lift Me Up (“Black Panther: Wakanda Forever”) Taylor Swift – Carolina (“Where The Crawdads Sing”) Actuación revelación Bad Bunny – Bullet Train Bella Ramsey – The Last Of Us Emma D’Arcy – House of the Dragon Joseph Quinn – Stranger Things Rachel Sennott – Bodies Bodies Bodies

Mejor serie de docu-realidad Jersey Shore Family Vacation The Real Housewives of Beverly Hills Family Reunion: Love & Hip Hop Edition The Kardashians Vanderpump Rules

Clan Kardashian/Jenner ( )

Mejor serie de competencia

All-Star Shore Big Brother RuPaul’s Drag Race: All-Stars The Challenge: USA The Traitors Mejor presentador/a Drew Barrymore - The Drew Barrymore Show Joel Madden – Ink Master Nick Cannon – The Masked Singer RuPaul – RuPaul’s Drag Race Kelly Clarkson – The Kelly Clarkson Show

Mejor equipo de reality en pantalla Mike The Situation Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) - Jersey Shore Family Vacation Tori Deal y Devin Walker - The Challenge: Ride or Dies RuPaul Charles y Michelle Visage - RuPaul’s Drag Race Ariana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent - Vanderpump Rules Garcelle Beauvais y Sutton Stracke - The Real Housewives of Beverly Hills

Mejor beso Anna Torv + Philip Prajoux – The Last Of Us Harry Styles + David Dawson – My Policeman Madison Bailey + Rudy Pankow – Outer Banks Riley Keough + Sam Claflin – Daisy Jones & The Six Selena Gomez + Cara Delevingne – Only Murders in the Building Mejor documental de música Halftime Love, Lizzo Selena Gomez: My Mind & Me Sheryl The Day the Music Died: The Story of Don McLean’s American Pie

Portada del documental de Selena Gomez ( )

¿A qué hora y dónde ver los MTV Movie & TV Awards 2023?

Los premios que se celebrarán en el Barker Hangar de Santa Mónica, California, serán trasmitidos este domingo 7 de mayo únicamente en el canal MTV a partir de las 7PM (hora de Ecuador).