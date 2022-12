La despedida de Xuxa a Pelé tras su muerte; el esperado mensaje llegó

Xuxa y Pelé fueron una de las parejas más famosas en el mundo del entretenimiento. En ese entonces la brasilera era una joven modelo y el fallecido Edson Arantes do Nascimento una leyenda del fútbol. Este jueves 29 de diciembre el futbolista dejó el mundo, provocando reacciones por parte de varios , incluidos su expareja.

“Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, declaró la artista tiempo atrás.

Pelé: lo que debes saber del astro del fútbol tras su fallecimiento

La rubia se convirtió en una estrella dentro del espectáculo como la 'Reina de los bajitos', mientras él continuó con su carrera deportiva, relacionada principalmente al mundo del fútbol y las publicidades, representando a varias marcas conocidas.