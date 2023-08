El artista de 50 años nació en Malatya pero se crió en Ankara, donde comenzó a ganar fama. En 1992 llegó a Estambul con un pequeño álbum que tenía todas las canciones compuestas por él mismo, con el que no tuvo suerte al no atraer la atención de los productores, pero Kutsi no se dio por vencido y siguió trabajando en la música hasta llegar al productor Erol Köse y, en un tiempo récord de 26 días, logró crear su primer álbum: Aşk Payını Aldı (El amor tuvo su parte).

El 2006 fue uno de los mejores años para su carrera profesional, tanto en la actuación como en la música. Participó en la versión turca de Grey's Anatomy, llamada Doktorlar (Doctores). Hizo su tercer álbum, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor (Es suficiente para mí respirar en la misma ciudad que tú), con el que obtuvo algunos reconocimientos. La razón por la que esta producción se destacó más que las demás es porque todos las canciones fueron grabadas en vivo sin computadoras ni otros instrumentos electrónicos.

