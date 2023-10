"Yo he tenido mucho conflicto conmigo con mi rol con Maya porque era tío, en un punto viví con ella y Daniela dice que yo era su hermano de cierta forma y obviamente yo no soy mujer, no sé qué significa pasar por este tipo de adolescencia, entonces creo que mi rol es apoyar a Daniela y estar cuando ella está cabizbaja o cuando no tiene esa fortaleza es como, bueno, ahora me toca a mí", expresó con evidente sinceridad Ricardo.

Shakira viaja de urgencia a Barranquilla por la salud de su madre

Moviéndonos hasta Maya, la joven de 15 años afirmó que uno de los espacios en los que más siente seguridad es cuando está sola: "Siempre he buscado la manera en donde esté estudiando sola, en otro país, donde estoy gozando la vida con calma, sin toda esta presión", declaró.

La adolescente espera "hacer películas, tengo unas ideas ya que me gustan. [También] escribir, quiero escribir unos cuantos libros y pintar".