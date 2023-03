Gerard Piqué, una de las cabeceras de la Kings League, definida como una liga española de fútbol creada por el exfutbolista y más personalidades del deporte y el streaming en redes sociales, no dejó a un lado a su actual novia, Clara Chía Martí, en el reciente evento que reunió a miles de fanáticos.

La joven de aproximadamente 23 años no fue el único personaje de la vida personal del ex de Barcelona FC que asistió al multitudinario evento en el Camp Nou, sino también sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, un gesto particular hacia la catalana llamó la atención de los usuarios.

Pese a que la joven no fue expuesta en medio del "campo de juego", su nombre apareció en los créditos del Kings League, junto al de organizadores, trabajadores de prensa, y demás. La aparición significaba una muestra de afecto y agradecimiento por parte de Piqué y sus socios hacia las personas que formaron parte del cometido.