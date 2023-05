¿Qué hechos son reales?

1. Los asesinatos de la abuela y la tía abuela de Páez

2. De rodillas ante Charly García

"Él se acerca y me pregunta: '¿Por qué tenés mala onda conmigo?' y tamaña mentira tenía que ser aplastada con un gesto de verdad fulminante. Me arrodillé a sus pies y le dije: 'Maestro, su música es lo más importante en mi vida'", relata Páez en su biografía "Infancia y juventud", que se usó como punto de partida para la serie de Netflix.

3. "¿Vos sos vos?"

"Dante, Valentino y Cata eran unos niños hermosos a quienes Patricia Salazar y Luis Alberto Spinetta criaban con amor. Entre pizzas y manjares varios que preparaba el propio Luis, una noche de la vida me regala otro momento inolvidable. En la cocina de la casa, mientras Patricia intentaba dormir los niños, Luis me cantó'Cantata de los puentes amarillos'", relata Páez en sus memorias.

¿Qué hechos son ficción?

1. Cantilo, más que la novia de Fito Páez

2. Charly no mostró el trasero (fue peor)

"En realidad, no me bajé los pantalones. Me bajé este, ¿cómo se llama este? La cremallera. Lo que pasó es que estaba cantando una canción muy solo, como esa que toque recién, y me pegó en la cabeza uno de esos brazaletes hippies de bronce", recordó el artista durante una entrevista en el programa de la televisión argentina El Perro Verde.