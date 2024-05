Hace varios meses, durante su participación en Los Hackers del Espectáculo , Fabiola Véliz fue cuestionada sobre la pareja actual de su gran amiga Alejandra Jaramillo , Beta Mejía , sin embargo, la actriz aseguró que no lo conocía personalmente como para tener un concepto sobre el influencer colombiano.

View this post on Instagram

Véliz, que en su momento indicó que no podía aprobar la relación de Beta con Alejandra porque no lo conocía, suele creer que los hombres deberían ser los mayores en la relación y en el caso de la exhost de En Contacto, es al revés, pero no puede juzgar las vivencias de los demás por experiencia propia.