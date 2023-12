"No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte (...) No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará", expresó del Burgo en su cuenta oficial.

Una selfie en el baño desata el escándalo en la corona real española: acusan a la reina Letizia de infidelidad en el pasado

Las ratificaciones se centran en sus tuits, mismos que plasmaban la supuesta relación extramarital que ambos mantuvieron años atrás, cuando la monarca ya estaba casada con el rey Felipe VI. También publicó una selfie que la experiodista le habría enviado junto a un sentido texto: "Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya".