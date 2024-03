Promoción o no para sus nuevos proyectos audiovisuales, está funcionando . Ester Expósito, recordada por su participación en la serie Élite, está en tendencia en su país natal, España, y otras partes de América Latina. La razón parece un poco absurda, pero es cierta, bailó con una mujer en un video.

Nini es una estilista de origen mexicano , país asociado a Expósito, principalmente, por fines laborales. Ambas comparten una relación de amistad que terminó expuesta en redes a partir del 2022 , aunque no en cantidades exorbitantes.

Después de su separación con Nico Furtado, con quien compartió aproximadamente dos años de relación, el público ha esperado con ansias el nuevo movimiento amoroso de la española, y ya que no hay uno claro, no importa, los usuarios se encargaron de crearlo, la involucrada es Nini Vélez.

Lo que esta vez ha llamado la atención es una danza que ambas jóvenes comparten y publicaron en TikTok, catalogada como "romántica", "íntima" y "sensual" en varios comentarios, al punto en que las señalaron de tener química de sobra, y no precisamente solo como amigas.

En una que otra ocasión la joven artista ha dejado claro sobre su bisexualidad, con declaraciones como: "La mayoría de escenas que me toque hacer espero que sean con hombres o mujeres por los que no sienta nada, de amor digo. Porque me enamoro de todos", quedó cerrado el tema que algunos entrevistadores anhelaban sacar en titulares.

La realidad es que, hasta el momento, ni Ester o su Nini han declarado públicamente sobre lo que una gran cantidad de usuarios dicen. La europea parece ocupada con sus nuevos lanzamientos, mientras que la mexicana tiene una agenda llena de artistas por embellecer.

