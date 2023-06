Victoria ( Mare Cevallos ), una villana que llegó a cambiarlo todo sin saber que su vida también sufriría algunas alteraciones, como conocer que Valentina ( Pamela Sambrano ) es su hermana de padre y madre, quien descubrió que en realidad no es hija de Fito ( Iñaki Moreno ), por ende, no es media hermana de su gran amor , Nacho (Diego Álvarez Don Day ).

Pero Margarita (Mafer Pérez) no deseaba soltar a quien ella considera el amor de su vida y terminó desarrollando una obsesión que la llevó a punto de la muerte en varias ocasiones. En los capítulos finales los televidentes han sido testigos del regreso del Fito malévolo de la primera temporada, quien terminó en el lugar donde siempre debió estar, la cárcel. Cómo Fiorella (Renata Salem) creyó que finalmente triunfaría después de tanto sufrimiento, mientras Emilia, Jesús y Charito (Alejandra Paredes, Martín Calle y Jomahira Ganchozo) tuvieron que comenzar desde cero una nueva vida, que no ha sido nada fácil pero al menos no están solos.

Silvano (Orlando Quiñónez) reflexionó y se dio cuenta que estaba del lado equivocado, Paula (Fabiola Véliz) descubrió su vocación, Benemérito (Santiago Naranjo) logró recuperar a Inesita (Maricela Gómez)

El amor y las personas buenas merecen sus finales felices. Ese es el caso de Nacho y Valentina, quienes después de tantos altos y bajos, llegarán al altar rodeados de sus seres queridos en una hermosa ceremonia, sin embargo, este evento no será como en los cuentos de hadas.

Compañía 593, Capítulo 60: Fito es detenido por sus actos ilícitos