Emiliana Valdéz defiende a Isaac Delgado de los comentarios de Reynaldo Vásquez

La joven presentadora aseguró que la situación fue un malentendido y comentó que en su corazón jamás existirá el rencor. Además, mencionó que se siente muy feliz y en breve cumplirá dos meses de casada , asegurando que un bebé no es una prioridad por el momento.

"No nos gusta meternos en algún tipo de problemas, nosotros somos paz y amor ...siempre vamos a defendernos porque somos compañeros, somos amigos, somos un equipo", afirmó Valdéz.

A pesar de que no todos sus compañeros del matinal asistieron a su boda, siendo un día tan especial para ella, Emiliana afirmó que quienes no pudieron ir fue por motivos personales y aunque no estuvieron físicamente, se hicieron presentes por medio de mensajes de texto y llamadas.