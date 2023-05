Sin embargo la revelación sobre su sexualidad causó confusión a más de un usuario en redes sociales. Pese a que el término se ha popularizado en América Latina, no es más que la atracción directa a las cualidades intelectuales de una persona, dejando las características físicas de lado.

La RAE (Real Academia Española) aún no reconoce el término, mismo que destaca la atracción por la inteligencia genuina, así como personas con altos niveles de intelectualidad. Según las propias palabras del host: “Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar pues ya no solamente es la piernita".