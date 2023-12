"Llevo 24 horas sin dormir": Don Francisco declara sobre el trastorno que padece

Así es como al llegar en la noche al hotel, se dio cuenta que había olvidado en su casa de Miami las pastillas que lo ayudan a dormir: "No sé si por la preocupación, que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana [del día siguiente]".

Al estar en otro estado, su médico de cabecera no le podía dar otra receta , sin embargo, lo intentó y prescribió una receta para una farmacia de Miami, así la podían enviar a San Antonio, pero esto no fue posible.

Sin embargo al siguiente día se puso manos a la obra para obtener el medicamento, específicamente aquel llamado Lunesta, lo que no sabía era que ese iba a ser el inicio de su calvario.

En el tercer y último intento Don Francisco finalmente logró obtener su medicamento, gracias a que el doctor le recetó pastillas similares, estas no eran retenidas por el seguro.

Tras este suceso, el animador de Sábado gigante, cuestionó al Departamento de Salud de Estados Unidos: "A todos los que viajamos nos puede pasar que por cualquier razón tenemos que quedarnos más tiempo del planificado en un lugar lejos de nuestra casa y nos falta la dosis de algún medicamento con receta retenida imprescindible para manejar dolores o inducir el sueño. Algo anda mal y me gustaría tener una respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos (U.S. Department of Health & Human Services HHS)".