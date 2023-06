Después de casi 2 meses de no verlo día a día en Televistazo, Don Alfonso, como le llaman con cariño sus seguidores y colegas, recibió un emotivo regalo por parte de sus compañeros, quienes compartieron décadas junto a él: " Disfrutando de este hermoso regalo que me hicieron mis compañeros" , escribió en el pie de foto de la publicación que se encuentra en su Instagram oficial.

En el video mostrado en su perfil, el comunicador muestra un pequeño libro con incontables mensajes firmados y dedicados a su persona, no solo debido a su valor como profesional, sino también como compañero, amigo y colega. Sus seguidores no se hicieron esperar, comentaron en el post.

"Don Alfonso no se nos pierda mucho, se lo extraña mucho en la TV", "Lo extrañamos mucho, usted es el mejor", "Hermosísimo y merecido detalle de respeto, cariño y admiración", "Aún no lo asimilo... que no está en el noticiero", "Todo lo que usted siembra, cosecha", respondieron varios de sus seguidores y lo etiquetaron con el fin de que los lea.

¿Quién es el reemplazo de Don Alfonso Espinosa de los Monteros?

En la actualidad, Don Alfonso comparte ciertas vivencias que experimenta junto a sus seres queridos en sus días habituales, como el Día de la Madre o el Día del Padre, o incluso reuniones con apreciados compañeros que compartieron pantalla junto a él en su amplia carrera, como María Teresa Arboleda, Estéfani Espín o María Isabel de Lebed.