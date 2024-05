La misteriosa desaparición del hermanastro de Tatiana de Grecia en Estados Unidos alerta la esfera mediática

Después de que el matrimonio entre Tatiana de Grecia, de 43 años, y el príncipe Nicolás de Grecia, de 54 años, no de para más, la monarca palpa otro duro momento que está causando interés nacional e internacional.

La madrugada de este sábado 18 de mayo se dejó de seguir el rastro de Attilio Brillembourg, hijo de su padrastro, el alto empresario que lleva el mismo nombre que su hijo. The New York Post confirmó la noticia, misma que no tardó en dispararse en redes sociales y plataformas web, "el hermanastro de Tatiana de Grecia ha desaparecido", se lee en más de un titular.

Y es que no hay por qué ponerle más tintas al asunto, pese a que al inicio se pensaba que el desaparecido era su padre, tiempo después se confirmó que se trata de su primogénito de 53 años. La policía de Los Ángeles ya emitió una alerta, y se encuentran buscando, hasta el momento, al hombre, mismo por el que temen mental y físicamente.