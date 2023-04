"Me retiro de Ecuavisa de mis relaciones laborales y personales. Me retiro agradecido de sus ejecutivos, del señor Xavier Alvarado Roca, forjador de esta empresa y ejemplo de trabajo y dedicación, de ustedes periodistas del mejor equipo de noticias del país y de todos los compañeros que hacen grande a Ecuavisa ...".

“Este es un día especial para mí, cuando yo mismo me convierto en noticia. Deseo comunicarles una decisión muy importante que he tomado, algo que, seguramente, muchos esperan o por lo menos intuyen en este momento. Después de 56 años de trabajo continuo, me retiro de Televistazo ", declaró en medio del noticiero.

"Un inmenso gracias, de todo corazón, para este público tan leal que me ha acompañado por generaciones, que me ha apoyado en todo momento y que me ha manifestado su cariño siempre. Este no es mi último noticiero (...) Gracias por siempre", dijo, con voz a punto de quebrarse debido a las emociones de tal momento.

Don Alfonso Espinosa de los Monteros cuenta a qué quiere dedicarse tras dejar la televisión