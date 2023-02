¿Carlos Villagrán y Florinda Meza tuvieron una aventura? El personaje de 'Quico' revela lo vivido con la actriz mexicana

Debido a que no es la primera vez que le consultan al actor sobre su supuesta relación con la actriz, esta vez el intérprete alegó que Meza fue quien se "le insinuó": “La gente me preguntaba: ¿Es verdad que usted anduvo con Doña Florinda? Y yo les contaba la verdad: ‘No, Doña Florinda anduvo conmigo” , explicó en 'Ventaneando'.

Posteriormente detalló: “Les digo que eso pasó y cosas que suceden, nada del otro mundo. No quiere hablar de mí, no sé por qué, hasta la señora (Florinda) se enojó. La gente puede decir lo que quiera, está en uno cómo tomarlo. Yo soy feliz, yo no puedo controlar lo que digan otras personas, pero eso no me daña, porque es mentira”.

