El comediante digital se consagró como el ganador de la categoría Mejor LifeStyle influencer del año 2023 , recibiendo así felicitaciones de sus seguidores y su novia, La Caramelo . Algunos seguidores de la pareja se preocuparon sobre la estabilidad de su relación después de que la esmeraldeña no lo acompañó en el viaje.

"GANAMOS PARCE ¡QUE CHIMBA! Un niño soñador que seguirá trabajando duro para sacarles una sonrisa a través de mi contenido. Vamos por mucho más. Esto es gracias a ustedes, a todos los que me apoyan día a día, y hasta me regañan cuando me les pierdo un tiempo", publicó Beta al respecto, junto a un carrusel de imágenes y videos sobre la preparación y el momento en que pronunciaron su nombre.

