Hasbulla Magomedov, uno de los rostros de memes y stickers más conocidos en el mundo , se volvió viral en redes sociales por sus particulares gestos y reacciones, así como su voz. El joven, que parece un pequeño humano, tiene en realidad 20 años y ha ganado popularidad no solo en su país de origen , Rusia, sino en muchos más.

Tras la detención, el Ministerio del interior de Dagestán publicó un comunicado: “La diversión nupcial desenfrenada en Daguestán es conocida por muchos y mucho más allá de las fronteras de la república. En ausencia de otras formas de entretenimiento, una opción tan primitiva sigue siendo extremadamente popular : bloquear caminos para otros usuarios de la vía, quemar caucho, chocar autos entre sí y muchas otras características que, de hecho, no tienen nada que ver con la celebración ”.

Hasbulla no dejó de lado el humor, no solo publicó las disculpas sino también una imagen alterada de él con una camisa de franjas blancas y negras: "¿quién va a apostar por mí?", escribió en la publicación. Gratamente para sus seguidores, el arresto no duró tanto, el 9 de mayo compartió una postal desde su residencia, dejando claro que está "en libertad bajo fianza con arresto domiciliario".