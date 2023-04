Andreína Bravo responde a todos sus detractores

View this post on Instagram

Bravo afirmó que el cambio de mánager no influye en su apertura con los medios, pero ella es "una artista que no le gusta la polémica y cuando sucede eso prefiero obviarlo" y prestarle atención a los medios que aportan en su carrera musical.

La cantante señaló que no es una persona polémica, pero cuando ve algo que no es lo correcto o real, le gusta aclararlo para que sus seguidores no estén desinformados. Ademas, aseguró no tener inconveniente con ninguna colega, a quienes considera "hermosas y talentosas".