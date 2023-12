Se revela la causa de muerte de Andre Braugher, actor de Brooklyn Nine-Nine

Su publicista, Jennifer Allen, reveló a los medios que el actor había sido diagnosticado con cáncer de pulmón meses antes, mismo que al parecer, ya estaba en una etapa avanzada, esto contribuyó a que en poco tiempo sucumbiera ante la enfermedad.

Una actriz de The Big Bang Theory es diagnosticada con cáncer de pulmón

Andre saltó al estrellato con la serie Homicide: Life on the Street, en donde interpretó al detective Frank Pembleton y gracias ello se adjudicó un Emmy y no solo eso, ya que en la misma producción conoció a Ami Brabson, con quien se casó y tuvo 3 hijos.