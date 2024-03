Recientemente un video publicado por la host en su perfil llamó la atención de incontables usuarios, se trata de una entrevista a Carlos Stro, reconocido públicamente como escritor de libros sobre alimentos y dietas cetogénicas: "El sol no da cáncer, cura de la enfermedad", escribió en el pie de foto de la transmisión la ecuatoriana.

Stro decía que, en teoría "evolutivamente hemos llegado aquí por el sol, el sol es súper necesario", palabras que Alejandra repitió posteriormente, agregando que "es algo que nos está sanando (...) nos está permitiendo llenarnos de energía, nos está curando por dentro, nos sintetiza diferentes hormonas que tenemos".

Esas y más palabras causaron la confusión y el malestar de algunos de sus seguidores, puesto que existen varios estudios científicos que señalan a la radiación ultravioleta como la principal causa del cáncer de piel, entre las fuentes destaca el Cancer Reasearch UK, y no solo eso, sino que además produce el envejecimiento prematuro de la piel, entre más problemáticas.

En los comentarios, algunos fans de La Caramelo le aconsejaron que no comparta sobre temas médicos de los que no conoce a profundidad junto a expertos de dietas Keto: "Ale, te sigue mucha gente, cuidad lo que dices", mientras que sus detractores aprovecharon para lanzarse en su contra: "No te metas en temas médicos", exigían.