¡Alejandra Jaramillo cumple un año junto a Beta Mejía!

Como descripción del video, Beta subió un mensaje para su amor: "#Feliz primer año mi amor... empezando te dije un montón de planes, parecía loco pero era algo que sentía y ahora solo tengo la certeza de lo maravilloso que es esto, que felicidad TE AMO mi bebita @ale_jaramillo !".

El primer comentario de la publicación fue de la misma Alejandra Jaramillo."Te amo mi vida, desde el primer plan loco que me dijiste en la primera cita hasta hoy.. no has hecho más que demostrarme con acciones el corazón que tienes, y el corazón del que me enamoré. Feliz primer año de muchos", escribió Jaramillo.