Las actualizaciones con respecto al drama que Tekashi y Yailin protagonizan no culmina. ¿Recuerdan a Jordi Martín?, el periodista de espectáculo , reconocido debido a la separación de Shakira y Gerard Piqué, el mismo que fue enjuiciado por el exfutbolista y su nueva pareja, Clara Chía Martí, también catalogado como la mano derecha de las exclusivas relacionadas a la colombiana y sus alrededores.

En el Canal 1 de Colombia Jordi explicó que recibió una llamada de un personaje importante en el círculo de la joven madre. "Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailin , una íntima amiga suya y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailin estaba con Tekashi... me dice que Yailin está embarazada de Tekashi", contó.

Bueno, eso no era todo. Esta vez el también catalogado paparazzi brindó uno de sus "bombazos informativos" en relación a Yailin y Tekashi, la relación que parecía depender de un hilo después de que el polémico rapero protagonizara una disputa con el equipo de la dominicana.

En las últimas horas, la ex de Anuel AA acudió hasta el medio dominicano De último minuto , con el fin de demostrar su apoyo a su pareja, después de que varios rumores ligados a disputas salieran a la luz.

Al argumentarle al respecto, el europeo dijo que confiaba en su fuente: "Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo ", afirmó, mientras que los otros lados de la moneda ponen la atención en el estado legal del rapero.

"Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbalmente ni psicológicamente, yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no es, como siempre", informó Yailin en un video, transparentando a qué lado apoya en medio de la polémica.

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, de 27 años, fue detenido en República Dominicana tras ser acusado de golpear a un productor musical local, informó este lunes el Ministerio Público de RD.