El concierto de la banda mexicana Maná en Quito, la noche del 20 de abril, llamó la atención no solo por el despliegue artístico y escénico de sus integrantes, sino también por el mensaje de unidad entre naciones que dio Fernando Olvera, vocalista de la agrupación.

"A nosotros (México) no nos van a poner de enemigos con ustedes (Ecuador). La política siempre es muy sucia. Todo lo que toca lo mancha. Y aquí no estamos para eso. Aquí estamos para sumar, porque siempre hemos sido hermanos y nos hemos amado. Así que aquí no hay ningún problema entre los cuates de Ecuador y los cuates de México", expresó Olvera durante el concierto que tuvo al frío y a la lluvia como protagonistas.

LEA: La Corte Internacional de Justicia anuncia fechas para escuchar a México y Ecuador, sobre demanda acerca de irrupción a embajada en Quito