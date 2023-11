Shakira inicialmente había rechazado llegar a un acuerdo con la fiscalía en julio del 2022, afirmando que ella no había cometido ninguna infracción, sin embargo, ese sería un proceso muy largo, y que probablemente le quitaría tiempo con sus hijos, así lo estipuló su reciente comunicado.

“Mis hijos me lo han pedido”: “Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”.

Shakira admite fraude fiscal: pagará millonaria multa para evitar ir a la cárcel