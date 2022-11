Selena Gómez revela cómo enfrenta su bipolaridad en un nuevo documental

“Voy a ser muy abierta con todos sobre esto: he estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que cuando comencé a cumplir los veinte años fue cuando empezó a oscurecerse mucho, cuando empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía , ya fuera realmente bueno o realmente malo”, dijo en una entrevista.

Documental de Selena la muestra tal como es

Contó, además, que pensó mucho si era oportuno o no sacar el documental porque recoge momentos en los que atravesaba sus crisis de depresión y ansiedad.

Cuando fue internada finalmente recibió un diagnóstico; sin embargo, los medicamentos no le sentaron bien y luego tuvo que atravesar un proceso de desintoxicación.

“Me recuerdo a mí misma que no estaría aquí si no fuera por el brote psicótico, si no fuera por mi lupus, si no fuera por mi diagnóstico. Creo que probablemente sería otra entidad molesta que solo quiere usar ropa bonita todo el tiempo", dijo la artista de éxitos como 'Love like love song'.