El suceso ocurrió el 9 de diciembre del 2012, y fue el punto de partida a varias disputas familiares. Sin embargo, hasta el momento, sus hijos: Chiquis, Jenicka, Jacqie, Michael y Johnny, se encuentran detrás del legado de su madre, algunos de ellos se encargan de que el mundo no olvide de su vida artística, así como de compartir algunos retazos desconocidos de su vida personal.

Miles de usuarios, entre ellos fans de Rivera, se aglomeraron en los comentarios de la publicación de medios internacionales que compartían el emotivo video de la cantante: "Ya no se puede celebrar a una persona que ya no está ni tampoco decir feliz cumpleaños, pero sí se la puede recordar con mucho amor", "Si hay muerte que me duele, es el de Jenni. Se le extraña", "Que triste recordar su partida llena de vida", entre otros.

Familia de Jenni Rivera pide que no les pregunten más si la artista está viva

Los hijos de la artista produjeron un disco póstumo, mismo que lleva como nombre Misión cumplida. El álbum fue felicitado pero también criticado por grupos de fans de la representante de la música de banda mexicana.