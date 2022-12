Romeo Santos lanza un 'guiño' a Quito y Guayaquil previo a su gira mundial

Romeo Santos iniciará una gira mundial en el 2023, a partir de febrero y Ecuador está dentro de sus planes, si bien no hay una fecha exacta, el cantante dominicano de bachata, lazó un 'guiño' a Guayaquil y Quito.

Y es que el autor de 'Odio', 'El Desprecio', 'Tu Jueguito', 'La boda', entre otros éxitos musicales, compartió una historia en su cuenta oficial de Instagram, con una imagen del estadio Modelo 'Alberto Spencer' de Guayaquil y el olímpico 'Atahualpa' de Quito, ambos escenarios que normalmente reciben los conciertos internacionales.

Los países que formarán parte de la gira son: Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Panamá, Bolivia, Honduras, Salvador y Guatemala.

Cabe recordar que la gira tiene la intención de promocionar el álbum 'Fórmula 30', un disco compuesto por aproximadamente 20 sencillos en los que colabora con Christian Nodal, Rosalía y Drake.

“La anterior salió en 2014, por lo que hablamos de ocho años en los que he evolucionado y entendido un poco más lo que el público me exige y lo que le gusta y no de mí. Algo que también diferencia este trabajo de los anteriores es que ahora he podido ahondar en otros géneros que no pude hacer antes", comentó el cantante en una entrevista con la prensa española sobre su disco.