Fueron muchas las sorpresas que se vivieron durante la presentación de la brasileña Anitta , durante el festival Tecate Pal Norte 2024 , en Monterrey, México. Pero no lo solo los fans se emocionaron al máximo, sino también la propia cantante de Bellakeo , gracias a la sorpresa de Peso Pluma .

También se retomó la polémica que meses atrás se vivió luego de su actuación juntos en el Live at Tiktok in The Mix. Mientras Peso Pluma se dedicó a cantar el tema Bellakeo, Anitta hizo un atrevido baile que desató las sospechas de los fans.