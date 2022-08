Piqué y Clara Chía Martí: ¿Posible matrimonio? Lo que pondría en evidencia a la pareja

Tras la separación entre Shakira y Piqué , las noticias alrededor de la mediática pareja no dejaron de producirse, sin embargo, un nuevo rostro entró al escándalo mediático, Clara Chía Martí. Esta joven entre 22 y 23 años figura como la nueva pareja del español y la posible razón de su crisis amorosa.

Estos detalles corren las plataformas web y los programas digitales, entre ellos, el del presentador Javier Ceriani, donde detalló: “Piqué no trae nada pero ella sí, además de su pancita, trae anillo de compromiso... bueno, no sabemos si de compromiso, pero no es un anillo que acompañe el vestido”.

El video viral de Piqué y su nueva novia besándose públicamente en concierto