No creerás cómo lucía Karol G cuando era colegiala, las fotos se viralizaron: "Encontraron mi Facebook"

Karol G y sus fanáticos cuentan con una gran confianza entre sí. ¿A quién no le ha ocurrido?, Facebook recordándote alguna imagen del pasado que, de repente, levanta todo tipo de recuerdos y divertidas memorias de antaño. En esta ocasión le sucedió a la propia estrella colombiana, quien no dudó ni un segundo en compartir la galería con sus millones de seguidores.

La artista paisa experimenta una de las facetas más importantes en su carrera musical. Tras su exitoso lanzamiento del álbum MAÑANA SERÁ BONITO, su visita a Viña del Mar, o la aparición en Saturday Night Live, Karolina pisa fuerte en la pasarela de la industria musical hispana, llegando a palpar el reconocimiento internacional.

¿Por qué Karol G aparecerá en Saturday Night Live?

Los títulos y premios que acumula no nieblan en absoluto su pasado, mismo que reconoce con orgullo. En una reciente publicación en su cuenta oficial contó: "Alguien encontró mi Facebook de cuando estaba en el colegio que no yo me acordaba que existía y empezó a compartir las fotos jaja QuE ChImBaAAa (así escribía en Facebook ) El verdadero TBT".