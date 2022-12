Nieto de Bob Marley, Jo Mersa Marley, encontrado muerto dentro de un auto a sus 31 años

“Expreso mis más profundas condolencias a Stephen, la madre de Jo, Kerry, los Marley y otros miembros de la familia. Mis más sinceras condolencias a los amigos y asociados de Joseph y a la fraternidad de la música reggae ya los fans de todo el mundo”, declaró en redes sociales.

El nieto de Marley fue encontrado muerto en su propio auto en Florida, debido a una afección respiratoria. Por el momento no se especificaron más detalles, autoridades sospechan que habría sido posterior a un ataque de asma, según TMZ.

El artista era esposo y padre de una niña, se hizo conocido por temas como 'Made It', 'No Way Out', 'Burn it Down'.