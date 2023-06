Acusan a Aracely Arámbula de ser “la peor pesadilla” de la actual pareja de Luis Miguel

Los tuiteros no desaprovecharon la oportunidad para hacer chistes sobre la situación, mientras otros la criticaron por pedir entradas al cantante.

“No pues ya no eres, la que no espera nada” “O sea que después de todo si esperaba algo...? Qué pasó con eso de “tu, la misma de ayer, la incondicional... la que no espera nada?”. “Pero no existe un lazo entre tú y él”. “¿Eres la misma de ayer?”, son algunas de las respuestas creativas que hacen referencia a la canción en cuestión.