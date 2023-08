Lele Pons al borde de las lágrimas tras el regalo de Guaynaa: "Tengo el mejor esposo del mundo"

La cantante estadounidense brindó un gran show y deleitó a sus fans con éxitos como Shake it off, Cruel Summer y You belong with me. Una de sus asistentes estrella fue Lele, quien gritó a viva voz cada parte de la letra de sus canciones.

Muchos famosos que admiran el trabajo de Taylor Swift como cantante se dieron cita en cada uno de sus conciertos. Entre ellos encontramos a algunos que dan mucho de qué hablar, tal como sucedió con la hija de la actriz mexicana Bárbara de Regil.