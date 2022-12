¿Por qué Lalo Rodríguez se negaba a cantar su gran éxito “Ven, devórame otra vez”?

En mi cama nadie es como tú / n o he podido encontrar la mujer / q ue dibuje mi cuerpo en cada rincón / s in que sobre un pedazo de piel, a y , ven / Devórame otra vez, ven, devórame otra vez ...

Pero este tema musical, que se convirtió en un hito de la salsa desde su estreno en 1988, cuando los artistas del género solían hacer música romántica y no erótica, no hubiese alcanzado el éxito si no fuese por la inconfundible voz de su intérprete: el puertorriqueño Lalo Rodríguez.