La inesperada entrevista de Gerard Piqué con Ibai Llanos tras su ruptura con Shakira: "Estoy muy feliz"

"Ahora estoy libre de decir, ya no es eso de tener que estar encasillado y responder lo que toca".

En la entrevista, Piqué compartió la forma en la que vive sus días en la actualidad, así como el cambio de perspectiva que lleva a cabo desde hace un tiempo.

'Las sensaciones no eran buenas', asegura Gerard Piqué tras su retiro

"Me he ido muy muy feliz, de verdad te lo digo. Estoy muy feliz. Miro hacia atrás y veo que he hecho un viaje espectacular, me he sentido un privilegiado cada día de mi vida durante todos estos años. No podía pedir nada más. Era simplemente vivirlo, porque hay gente que lo tiene y le da miedo vivirlo. Yo me he dedicado a eso, a exprimir cada día de mi vida como si fuera el último, porque me lo estaba pasando bomba. Y espero, ahora que me he retirado, seguir viviendo de esta manera", comenta con exactitud.