La noticia ha sido recibida con gran alegría por los familiares. Ante ello, su madre, Stephanie Salas no dudó en felicitarlos con un tierno mensaje: “Hija mía... nada me hace sentir más plena que verte feliz. Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado... así que me agarras fuerte. Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes, preciosa. En hora buena mi amor, viva el amor. Felicidades”, escribió la actriz.