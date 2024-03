"Se murieron los generadores de la energía de todo el escenario. No sé qué está pasando energéticamente, pero sea lo que sea que está pasando, no me voy a dejar (...) Ustedes vinieron a ver un show y lo vamos a hacer (...) a lo que vinimos a cantar, pasarla chimba", dijo



Ante estos seguidores le comenzaron a dar muchos aplausos para darle ánimos y fue así como Karol G mostró una sonrisa al ver que los presentes estaban gritando su nombre dándole aliento.



Para algunos usuarios, esta declaración que dio la cantante también pudo haber estado ligado con lo que sucedió el 29 de febrero, un día antes de qué llegue al país. Se trata de cuando su jet privado tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles por presencia de humo en la cabina.

