“Han pasado muchos años para poder escribir esto”, comentó en la descripción del post con una foto de él en blanco y negro.

“Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos”, agregó.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, fueron las palabras con las que abrió su reflexión.