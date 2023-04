El hijo de Camilo Sesto se ha convertido en un personaje mediático y no precisamente por sus actividades musicales. posterior a la muerte de su padre, Camilo Blanes, quien alguna vez imaginamos sería el mejor heredero universal de su música , sufre con una irremediable adicción a las drogas que, hasta el momento, no tiene un buen final.

Ornelas no puede involucrarse legalmente ya que el individuo es mayor de edad: “No puedo decir nada. Él nunca haría algo así estando bien. Él cuando está bien es una persona coherente. No hay nadie de confianza. Salvo yo y su novia María. No puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan”.